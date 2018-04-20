Специалисты назвали бесполезные функции смартфона

Комплектация современных смартфонов с каждым годом пополняется все большим количеством функций. Любители цифровой техники пытаются идти в ногу со временем, приобретая новейшие модели. Однако простому пользователю, которому не нужны новые функции, нет надобности переплачивать за смартфон. Специалисты составили список бесполезных функций, чтобы помочь юзерам сэкономить деньги.

Одной из важных деталей смартфона является процессор. Многие пользователи не отличают топовые чипы от среднесегментных. И правда, скорость их работы при бытовом использовании практически не отличается. Качество чипа ощущается только на стоимости всего гаджета.

При выборе девайса стоит обращать внимание экран. Флагманские смартфоны имеют матрицу очень большого разрешения, однако для комфортной работы будет достаточно 1 1920х1080 пикселей.

Самой дорогостоящей частью комплектации является камера. Действительно, эта часть гаджета должна быть качественно выполнена. Однако в ней есть функция, которой пользуются единицы – съемка в формате 4К. Ролик в таком разрешении занимает много места в памяти смартфона.

Также есть ряд функций, редко используемых владельцами смартфонов – технология Dolby Atmos для просмотра фильмов на большом экране, замедленная съемка и Анимодзи. Кроме этого, бесполезной является функция разделения экрана, поскольку стандартный размер современного экрана на смартфоне составляет 5,5 дюймов.

Функции 3D Touch и Force Touch для дополнительной реальности пока не оценены юзерами. Однако есть предположения, что они станут ведущими в дальнейших флагманских смартфонах.