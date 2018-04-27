Один к одному: волосы персонажей Disney будут шевелиться по-настоящему

За вековую историю мультипликации, создатели рисованных фильмов не устают поражать зрителей все более реалистичными персонажами своих картин. Все придет к тому, что сходство реального персонажа и анимационного будет один к одному.

В компании Disney озаботились, как сделать волосы героев мультфильма «живыми». Продюсеры считают, что важно добиться эффекта «настоящих» волос, которые могут развеваться на ветру, вздрагивать при быстрой ходьбе и даже становиться дыбом. Все это необходимо сделать максимально близко к человеческому оригиналу. Диснеевские мультипликаторы разработали технологию, которая помогла решить эту проблему.

Главной «фишкой» технологии стало разделение волос на «главные» и «детализированные». «Главная» шевелюра функционирует как цент масс. Продвигаясь по указанной траектории, она позволяет «детализированным» фрагментам прически, например, боковым волосам, двигаться вполне реалистично. Единственная проблема состояла в том, что «детализированные» части шевелюры начинали жить своей жизнью и обвивать основную часть. В Disney утверждают, что для разработанной технологии не имеет значение особенности «волос». И длинные, и короткие, и курчавые, и прямые будут шевелиться «по-настоящему».