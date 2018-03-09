Специалисты представили лучшие графические редакторы, для тех, кто в них не разбирается

С графическими программами, которые требуют большого уровня знаний и умений, чаще всего сталкиваются те, кому это необходимо. Эксперты представили список, который поможет тем, для кого редактирование изображений не является частой необходимостью.

Первой в рейтинге экспертов стала Canva – онлайн-программа, в которой содержится большой набор шаблонов. Благодаря ей пользователи могут выбирать требуемые графические эффекты, не затрачивая много времени на их доработку. Прекрасным вариантом может оказаться Stencil в тех случаях, когда необходимо создать уникальное изображение для использования в социальных сетях или других ресурсах.

Crello содержит в себе 33 шаблона и более 10 тысяч изображений, чего будет достаточно даже искушенным любителям графики. Piktochart создавался профессионалами, и в первую очередь предназначена для информационных изображений. Кроме того, программа содержит ряд удобных инструментов, с которыми легко разобраться. Схожими свойствами обладает и Snappa. Специалисты уверены, что эти 5 программ помогут создать изображение даже тем, кот далёк от графического дизайна.