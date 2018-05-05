В Сеть утекла коробка мини-планшета Xiaomi Mi Max 3

Уже известно из фото в Сети, что главной отличительной чертой нового смартфона станет большой дисплей, из-за чего изделие уже называют мини-планшетом.

Ранее генеральный директор компании Лэй Джун уже представил лицевую сторону упаковки Xiaomi Mi Max 3. На ней можно было увидеть лишь золотистую надпись названия модели и логотип фирмы. Неизвестный инсайдер, сфотографировав тыльную часть коробки, показал миру технические характеристики нового чуда от Xiaomi. Стало известно, что смартфон будет оснащен 4 Гб оперативной памяти и накопителем объемом в 64 Гб. У устройства две камеры – сдвоенная основная на 12 Мп и фронтальная на 5 Мп. Большой дисплей на 6,9 дюймов дает повод сравнивать Xiaomi Mi Max 3 с планшетом. Долгую и качественную работу изделию обеспечит аккумулятор на 5500 мАч. Этому поспособствует функция быстрой подзарядки с помощью USB Type-C. Кроме этого, появилась информация, что смартфон снабжен сканером распознавания лица. Это существенно улучшит защиту изделия от взлома. Презентация Xiaomi Mi Max 3 пройдет 19 августа.