Эксперты: идеальная камера смартфона должна содержать в себе 3 вида объективов

На примере Huawei P20 Pro специалисты объяснили основные мировые тенденции в камерах смартфона и рассказали, какие объективы уже не актуальны.

Стало ясно, что монохромные объективы потеряли своё первенство и больше не гарантируют производителям спрос на их продукцию. Технологии шагнули вперёд, и компании могут презентовать продукт, который показывает отличную производительность даже при плохом освещении без необходимость использовать монохромный сенсор. Всё меньше смартфонов с такими характеристиками попадает на рынок.

Даже превосходная ночная съёмка Huawei P20 Pro не зависит полностью от монохромного сенсора и полагается в основном на технологию Quad Bayer и мануалы программного обеспечения. Широкую популярность набирают объективы c многократным зумом, при котором картинка не теряет в качестве. Учитывая результаты опроса, эксперты с уверенностью сообщают, что идеальная камера смартфона должна сочетать в себе три вида объективов. Хорошие продажи смартфону обеспечит основная камера с возможностью делать снимки при плохом освещении, широкоугольным объективом и длинным фокусным расстоянием.