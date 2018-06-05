Facebook планирует стать лидером в аппаратном обеспечении с помощью сотрудника Google

Гонка технологий с каждым днём набирает обороты. Всё новые и новые компании пытаются привлечь на свою сторону более опытных сотрудников. Компания Facebook решила не стоять в стороне и создать собственную команду специалистов.

Компания Google переманила нескольких работников Apple для создания абсолютно новых процессоров, однако не ожидала, что не только она будет применять такой способ набора сотрудников. Facebook удалось нанять Шахрияра Рабия, который был руководителем отдела в Google. Главной разработкой команды является Pixel Visual Core - чип, который позволит сторонним приложениям обрабатывать фотографии в HDR+.

Тот факт, что Facebook является одной из крупнейших компаний в мире, не делал компанию лидером в аппаратном обеспечении. Набор новых сотрудников предзнаменовал что-то грандиозное, а начальник отдела, который возглавлял одну из команд Google, сможет гарантировать то, что ресурсы и время компании не будут потрачены зря.