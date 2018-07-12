Elbit Systems выпустила средневысотный военный дрон StarLiner

Беспилотник может пройти сертификацию и получить разрешение летать в едином воздушном пространстве. О нем написало издание Defense Aerospace.

Израильская компания Elbit Systems существенно доработала свой средневысотный дрон Hermes 900, оборудовав его улучшенной системой навигации. Новая версия аппарата получила название StarLiner и предназначена для целей военной разведки.

Обновленный беспилотник имеет систему сенсоров, предупреждающих о столкновении при полетах. Кроме того, дрон обладает компьютером для воздушной кооперации с самолетами. Передавая данные друг другу, современные летательные аппараты смогут изменять курс во избежание авиакатастрофы.

StarLiner защищен специальными средствами против обледенения и ударов молнии. Дрон наделен специальными средствами для взлета и посадки в условиях минимальной видимости, а также ширококанальную связь. Последняя позволяет оператору управлять беспилотником и получать от него информацию на существенном расстоянии.

Проект Hermes 900 начали разрабатывать около десяти лет назад в Израиле. Модернизированный StarLiner выпустили для ВВС Швейцарии. Размах его крыльев составляет 15 метров, длина - 8,3 метра. При весе в 1,1 тонны подъемная масса дрона составляет около 350 килограммов. Автономность беспилотника позволяет летать порядка 36 часов без перерыва. При этом он может разгоняться до 110 километров в час.