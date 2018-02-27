Huawei и Rolls Royce выпустит лимитированную версию Honor 10

В Сеть просочились фото серебристого металлического смартфона, созданного по всем стандартам качества автомобильного гиганта.

Huawei Honor Note 10, сделанного в сотрудничестве с Rolls Royce, уже во всю обсуждают в Сети. Производители мобильных телефонов редко выбирают серебристый металлический цвет для своей продукции, но китайская компания решила отойти от стандартов и сделала шаг в сторону. На блестящей поверхности установлены двойная камера со специальной светодиодной подсветкой и сканер отпечатков пальцев. Логотип Rolls Royce изображён прямо по центу задней панели.

Предыдущие инсайды демонстрировали тот же цветовой вариант, но без логотипа производителя автомобилей. Боле ранняя утечка показала, что смартфон будет обладать безрамочным дисплеем. Смартфон будет выпущен в продажу 25 июля в 23:59, ровно за минуту до следующего дня. Эксперты уверены, что этого времени хватит, чтобы лимитированную версию полностью раскупили. Ожидается, что в Honor Note 10 будет представлен чипсет Kirin 970 в сочетании с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. GPU Turbo, увеличивающий производительность графической подсистемы, будет работать в тандеме с операционной системой Android 8.1 Oreo.