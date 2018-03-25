Нейросеть поможет создать максимального аэродинамичный велосипед

Французские ученые предлагают привлечь искусственный интеллект, чтобы выйти за рамки человеческого воображения. Их слова приводит издание The Verge.

Ранее физики создали велосипед в форме ракеты. В 2012 году благодаря высоким аэродинамическим свойствам транспорта немецкий велогонщик Себастьян Байнер установил актуальный рекорд. Его максимальная скорость составила 133,78 километров в час.

В настоящее время ученые не могут придумать форму, которая бы обеспечила более высокую аэродинамичность велосипеда. Сотрудники лаборатории компьютерного видения EPFL считают, что в этом миру поможет их нейросеть, созданная на основе наработок организации Neural Concept. Искусственный интеллект показали в Стокгольме на Международной конференции компьютерного познания. Разработчики утверждают, что научили нейросеть анализировать аэродинамические свойства трехмерных объектов. Она будет перебирать множество форм и в итоге представит одну, на основе которой стоит создать велосипед.

Авторы проекта отметили: алгоритм может выбрать такую концепцию, которая отличается от привычных людям. Вместе с необычным внешним видом новый байк может стать до к до 20% аэродинамичнее предшественников.

Новый инновационный велосипед планируют создать к мероприятию The World Human Powered Speed Challenge, в котором соревнуются разработки студенческих команд. Оно состоится 10-15 сентября в США.