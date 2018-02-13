Опечатка в искусственном интеллекте привела к провалу игры

Aliens: Colonial Marines увидела свет в 2013 году, и, несмотря на обещания разработчиков, провалилась по продажам и оценкам игроков. Спустя 5 лет любители игры обнаружили ошибку, которая стала роковой.

Перед выходом игры образовалась значительная шумиха, которая обещала игрокам незабываемые впечатления, атмосферу боевых действий и страха. Однако покупатели не смогли увидеть это, и игра была оценена очень низко. Через пять лет после выпуска энтузиастам удалось обнаружить её основную проблему.

В строке привязки искусственного интеллекта к персонажам была обнаружена опечатка, которая приводила в неисправности. Вместо «AttachPawnToTether» команда была прописана как «AttachPawnToTeather». Из-за этого персонажи, которыми управлял искусственный интеллект, появлялись, но не знали, как им в дальнейшем поступать.

Специалисты отмечают, что это может вдохнуть в игру вторую жизнь, несмотря на то, что в ней остаётся еще много проблем, которые требуют исправления. Однако теперь в неё можно поиграть с большим комфортом, чем раньше.