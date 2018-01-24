Специалисты больше не считают Apple инновационной компанией

Apple поставляет на рынок технологий огромное количество устройств и зарабатывает на этом миллиарды долларов, однако очень мало вкладывается в инновации, в отличии от своих конкурентов.

Финансовый аналитик компании Bernstein Research Тони Сакконаги опубликовал отчёт, в котором сказано, что Apple не вкладывает достаточное количество средств в разработку инновационных технологий и больше не может презентовать нечто новое и революционное. В прошлом году Apple инвестировала 12,7 миллиардов долларов в исследования и разработки. Специалисты подсчитали, что эта сумма больше, чем денежные вложения, которые были потрачены на выпуск новых продуктов с 1998 по 2011 года, когда на рынок поступили iPhone, iPad и iPod. Однако этих вложений всё ещё недостаточно.

Компания тратит 2% своей прибыли на инновации. Даже такой маленький процент составляет огромную сумму, ведь у Apple является одной из самых популярных технических компаний мира. Для сравнения, компании с таким же валовым продуктом тратят около 25% своей прибыли на разработку. Многократные обвинения Apple в сдерживании технического прогресса подтолкнули разработчиков к созданию Apple Glasses и улучшению технологий беспилотных автомобилей. Аналитик Loup Ventures Джин Мюнстер прогнозирует, что очки появятся на рынке в 2020-2021 году.