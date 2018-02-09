Мужчина, поедающий съедобные и несъедобные предметы, покоряет YouTube

Видеохостинг иногда даёт своим пользователям довольно странные рекомендации каналов, суть которых не имеет ничего общего с интересами конкретного человека.

Но теперь YouTube появился канал, контент которого нельзя отнести к научному, развлекательному, смешному или агрессивному и вредящему здоровью. Видео, загруженные на него, имеют один сюжет: взрослый мужчина просто кушает всё, что считает съедобным. Это короткие ролики, в которых нет вступления, приветствия и разговора вообще.

Главный герой роликов – Эрик, который днём работает учителем. В своих видео он «покоряет» YouTube поеданием майонеза, шоколадного пудинга, лимона, морских водорослей, бумажных полотенец, пакетов для мусора и многого другого. В комментариях под видео пользователи пишут, что не понимают, почему они это смотрят и что им в роликах нравится. Хотя некоторые также отмечают, что назвать мужчину «поедающим» несъедобные вещи нельзя, поскольку все видео заканчиваются, когда он их просто жуёт.