В США создали корабли Sharktech с автоматизированным управлением

Metal Shark представила на рынке перспективную линейку судов, которые могут плавать самостоятельно. Об это написано на официальном сайте компании.

Автоматизированное управление Sharktech удалось реализовать в сотрудничестве с организацией ASV Global, которая специализируется на подобных технологиях. Конструкторы из США создали несколько моделей кораблей от 5 до 100 метров в длину. Они отличаются не только размерами, но и материалом. Доступны версии из стали, алюминия или композитных поверхностей.

Водители могут задать навигационной системе ASView маршрут из нескольких точек, по которым Sharktech будут следовать. При этом Sharktech будут сканировать обстановку за бортом при помощи специальных радаров, камер ночного или дневного видения и системой других датчиков. Владелец может в любой момент перехватить управление судном на себя. Более того, он может вести Sharktech удаленно через спутниковую или радиосвязь. Потеряв сигнал, корабль продолжит следовать заданному заранее маршруту.

Sharktech рассчитан на различные конфигурации, включая военные или пожарные. На корабли можно утсановить различное специализированное оборудование: акустические сканеры, водяные пушки с насосами и тому подобное. Некоторыми модулями система может управлять самостоятельно или под удаленным руководством оператора.