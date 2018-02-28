Facebook будет сам решать, кого из пользователей блокировать

В социальной сети Facebook теперь будут анализировать поведение всех пользователей, в результате чего новая функция может заблокировать вашего «друга».

Таким образом, разработчики стараются сделать общение в социальной сети безопасной и избавить пользователей от контактов с различными мошенниками. Теперь, когда будет появляться новый запрос на переписку от человека, которого у вас нет в «друзьях», то система будет сама анализировать его аккаунт (как часто обновляется, в какой стране проживает и так далее).

В том случае, если социальная сеть решит, что аккаунт, с которого вам пишут, подозрительный, то пользователь автоматически отправиться в черный список. Сейчас новую функцию уже тестируют. По словам разработчиков, такой шаг поможет пользователям избавиться от контактов с мошенниками и другими неблагоприятными лицами для общения.

Также теперь пересланные сообщения в WatsUp будут выглядеть по-другому. Система сама станет автоматически подписывать автора, чтобы фильтровать переписки было намного удобней. Так можно будет понять, сам ли человек написал вам текст или просто переслал из чата с другим пользователем.