В Китае создали робота в виде краба-горшка, который переносит цветок к солнцу

Необычное устройство Bulbasaur имеет вид горшка-краба на шести лапках, гаджет автоматически определяет, когда цветок нуждается в солнце или же ему нужна тень. Помимо этого, робот умеет исполнять танец краба, что выглядит очень мило.

Разработчиком робота является Сунь Тяки. Производством устройства занимается компания Vincross, сообщает издание The Verge. По словам разработчика, на создание краба-горшка его вдохновило наблюдение за растениями. Ему всегда казалось, что зеленые усики растений, которые тянутся к солнцу, выглядит очень трогательно. В итоге, он решил помочь цветам получать больше света или же прятаться в тень, так как эволюция еще не наделила их возможностью передвигаться самостоятельно.

Робот в виде краба с горшком на «голове» автоматически определяет, нужен ли цветку свет или он нуждается в тени. Устройство переносит горшок в нужное место, обеспечивая растению лучшие условия для роста. Эксперты отмечают, что компания так и не пояснила, как робот будет контролировать окружающую среду. Характеристик о крабе-горшке Bulbasaur пока что не предоставляется.