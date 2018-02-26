Обновленный Google Chrome тратит больше памяти ради защиты

Разработчики нашли методы борьбы борьбы с опасными уязвимостями, пожертвовав производительностью устройств. Об этом пишет пресс-служба компании.

После обновления до версии 67, Google Chrome по умолчанию задействует функцию Site Isolation. Она направлена на защиту пользователей от уязвимостей процессора Spectre и Meltdown. Система разделяет открытые вкладки между собой и не позволяет страницам собирать информацию друг у друга.

Функция оказалась достаточно сложной. Ради этого обновленный браузер тратит на 10%-13% больше оперативной памяти, чем было раньше. Негативный последствия такой прожорливости уже ощущают на себе владельцы относительно слабых компьютерах под управлением систем Windows и Mac. Представители Google заверили, что специалисты ищут способы минимизировать расход ОЗУ на новые методы защиты.