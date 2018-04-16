Windows впервые за долгое время обновит легендарный «Блокнот»

Уже осенью приложение получит новый дизайн и несколько полезных функций. Обновление «Блокнота» анонсируют инсайдеры компании Microsoft, владеющей Windows.

Как известно, приложение «Блокнот» (Notepad) не обновлялось годами. Пользователи, на ПК которых установлена ОС Windows 10, отмечают, что они до сих пор пользуются данным сервисом для записи текстов, кодов или заметок. Однако, его стоит обновить, ведь сама ОС уже несколько раз была масштабно дополнена новыми функциями.

В компании Microsoft, пишет издание The Verge, наконец-то прислушались к пожеланиям своих клиентов. В итоге, уже осенью легендарный блокнот будет обновлен и дополнен новыми возможностями.

Так, в «Блокноте» появится функция уменьшения или увеличения масштаба текста через специальную комбинация. Для изменения размера будет нужно зажать на клавиатуре клавишу CTRL и прокрутить колесико мышки вверх или вниз, в зависимости от нужного изменения.

Помимо этого, в «Блокноте» можно будет удалять последнее напечатанное слово комбинацией клавиш ctrl+backspace. Эта комбинация уже используется в наборе текста в Office 2016. Также сообщается, что слова, напечатанные в «Блокноте», можно будет искать и смотреть их значение через поисковой сервис Bing. Скорее всего, долгожданное обновление легендарного «Блокнота» состоится вместе с обновлением Windows 10.