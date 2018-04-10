Apple организует в Китае фонд чистой энергии

Для этого она объединила свои возможности с 10 партнерами. Так 12 июля объявила пресс-служба американской корпорации.

Пока планы на китайский фонд чистой энергии рассчитаны на четыре года. За этот срок основатели должны организовать работу учреждения и вложить в проект более 300 миллионов долларов. Средства пойдут на инвестицию проектов, предусматривающих развитие новых технологий использования возобновляемой энергии.

Благодаря своему детищу Apple планирует предоставить экологически безопасные энергоисточники для миллиона зданий по всему Китаю общей мощностью свыше гигаватта. Сама компания начала переходить на чистую энергию около 3 лет назад. Её штаб квартира уже полностью питается за счет возобновляемых источников. Этот пример поддержали 23 бизнес-партнера Apple.