Google добавили полезные функции

Американская корпорация Google осуществило желание своих пользователей.

Теперь в Google-Play появилась более расширенная версия системы платежей. Пользователи получили то, о чем долго желали: через сервера компании можно проводить различные транзакции. Кроме того, действует защита вашей банковской карты. Ни один продавец не сможет снять больше денег, чем стоит его товар.

Также есть еще одна полезная функция: с помощью официального программного обеспечения можно будет делить свои деньги с друзьями и близкими. Таким образом, создается один счет, с которого все могут снимать определенную сумму. Также есть возможность разделить этот процесс в отрезках времени: до пяти частей в разные промежутки.

Сейчас новая функция доступна только для жителей Соединенных Штатов Америки, однако уже к концу года такое обновление может появиться и в России. С помощью таких дополнений пользователи Google смогут приобретать билеты на самолет, концерты, сертификаты и многое другое.

Это большое удобство для пользователей, так как больше никто не будет испытывать нужду в вопросе о номере банковской карты. Теперь средства можно будет отправить, просто зная логин от учетной записи человека.