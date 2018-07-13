Смартфоны Huawei смогут зарядиться за 30 минут

В Сети анонсировали новое зарядное устройство для смартфонов Huawei. Мощный аппарат способен зарядить гаджет всего за 30 минут.



Производителем новинки стала компания Yada Electronics. Зарядник также проходит необходимую сертификацию китайского центра 3С.

Мощность зарядного устройства составляет 40 Вт, что почти в два раза больше мощности традиционного зарядника для флагманскогосмартфона данной фирмы. Huawei Super Charge 40W сможет зарядиться на 90% всего лишь за 25 минут, в то время, как полная зарядка займет не более получаса. Устройство сравнивают с аналогичной технологией Qualcomm Quick Charge 3.0, которая обеспечивает девайс 50-процентной зарядкой за 30 минут.

Ожидается, что выход новинки состоится в октябре текущего года, вместе с серией смартфонов Mate 20.