Sony показали возможности камеры Xperia XZ2 Premium

Вчера, 20:56 \\ Техно

Разработчики нового Xperia XZ2 Premium показали возможности камеры гаджета. Ожидается, что стоимость флагмана составит 80 тысяч, что вполне оправдывает его качественную комплектацию. 

 
Ролик, демонстрирующий ночную съемку 19-мегапиксельной камерой, опубликован на официальном YouTube-канале компании Sony. Пользователи Сети могут убедиться, что девайс оснащен высоким уровнем детализации и качественной цветопередачи в ночное время. 


Xperia XZ2 Premium усовершенствованная модель гаджета. Среди важных элементов комплектации смартфона 19 Мп цветного объектива и 12 Мп монохромного. Внутри девайся располагается чип Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 3350 мАч и оперативная память размером в 6 Гб. Вес флагана составляет 236 г.

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