Sony показали возможности камеры Xperia XZ2 Premium
Разработчики нового Xperia XZ2 Premium показали возможности камеры гаджета. Ожидается, что стоимость флагмана составит 80 тысяч, что вполне оправдывает его качественную комплектацию.
Ролик, демонстрирующий ночную съемку 19-мегапиксельной камерой, опубликован на официальном YouTube-канале компании Sony. Пользователи Сети могут убедиться, что девайс оснащен высоким уровнем детализации и качественной цветопередачи в ночное время.
Xperia XZ2 Premium усовершенствованная модель гаджета. Среди важных элементов комплектации смартфона 19 Мп цветного объектива и 12 Мп монохромного. Внутри девайся располагается чип Snapdragon 845, аккумулятор емкостью 3350 мАч и оперативная память размером в 6 Гб. Вес флагана составляет 236 г.