Sony показали возможности камеры Xperia XZ2 Premium

Разработчики нового Xperia XZ2 Premium показали возможности камеры гаджета. Ожидается, что стоимость флагмана составит 80 тысяч, что вполне оправдывает его качественную комплектацию.



Ролик, демонстрирующий ночную съемку 19-мегапиксельной камерой, опубликован на официальном YouTube-канале компании Sony. Пользователи Сети могут убедиться, что девайс оснащен высоким уровнем детализации и качественной цветопередачи в ночное время.

гаджета. Среди важных элементов комплектации смартфона

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Внутри девайся располагается чип

аккумулятор емкостью 3350 мАч и оперативная память размером в 6 Гб. Вес флагана составляет 236 г.

Xperia XZ2 Premium усовершенствованная модель19 Мп цветного объектива12 Мп монохромного.Snapdragon 845,