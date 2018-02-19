Samsung представит новые «умные» часы Galaxy Watch на выставке IFA 2018

Преемник Samsung Gear S3 станет самым технологичным девайсом из области «умных часов» и станет незаменим устройством в работе со смартфонами корейской компании.

По информации корейского информационного агентства, компания Samsung назовёт следующее поколение «умных» часов не Gear S4, а Galaxy Watch. Производитель также зарегистрировал имя Galaxy Watch в Корейском ведомстве интеллектуальной собственности ещё в прошлом месяце, что может означать конец бренда Gear.

По словам инсайдеров, новые «умные» часы будут лучше интегрироваться со смартфонами компании. Интересно, что Samsung использует собственную операционную систему Tizen для новейших смарт-карт Gear. Скорее всего, эта тенденция распространиться и на новые Galaxy Watch. Платформа Tizen позволила Samsung внедрить несколько инноваций, которые были несовместимы с операционной системой Android Wear, например вращающийся ободок. Ожидается, что новинка будет представлена на ежегодной специализированной выставке IFA 2018, которая пройдёт в Берлине в промежутке с 31 августа по 5 сентября.