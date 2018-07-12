Роскомнадзор запросил у Burger King комментарий о возможном шпионаже

Российское ведомство намерено требовать у сети ресторанов объяснения сложившейся ситуации. Так пишет пресс-служба.

Ранее исследователь разместил пост на имиджборде Picabu, в котором заподозрил Burger King в шпионаже за пользователями фирменного приложения. Автор заметил, что система записывает видео с экрана смартфонов и передает его на сервера. По его мнению, таким образом разработчики могут узнавать данные персональных банковских счетов, которые указываются при заказе еды на дом. Эту информацию привели многие российские СМИ.

Сотрудники Роскомнадзора обратили внимание на возможное нарушение конфиденциальности россиян. Они официально запросили у ООО «БУРГЕР РУС» информацию, насколько правдивы наблюдения пользователей.

Тем временем свой комментарий оставил директор российского отделения Burger King по цифровым технологиям Сергей Очеретин. Он заверил граждан России, что приложение не собирает конфиденциальную информацию. При этом транзакции защищает надежная система "Яндекс.Касса". По словам Очеретина, приложение не сохраняет номера или коды банковских карт. Вся сохраненные сведения об активности кодируются и не привязываются к отдельному человеку. Поэтому получить персональные данные попросту невозможно.