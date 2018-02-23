Blackview BV9500 теперь доступен для предзаказа с возможностью получения подарков

Стоимость гаджета постепенно повышается, однако до 30 июля возможно приобрести устройство по относительно выгодной цене.

Blackview BV9500 отличается тем, что его защиту гарантируют американские военные стандарты Это значит, что смартфон будет работать при перепадах давления, во время сильного холода и жары, под воздействием дождя, пыли, песка, вибраций и так далее. Ему не повредит длительное погружение в воду, а также падение с высоты почти в два метра – из-за усиленной конструкции корпуса и закалённого стекла Gorilla Glass 3.

Ёмкость аккумулятора – 10 тысяч мАч, доступны быстрая проводная и беспроводная зарядки. Его презентация состоялась в начале июля, а продаваться он начнёт в конце месяца. Теперь можно оформить предзаказ ориентировочно в пределах 300 долларов. Цена ежедневно становится выше. Однако за оформление можно получить вместе со смартфоном интересные подарки. Среди них станция W1, осуществляющая беспроводную зарядку, а также защитное стеклянное покрытие и аксессуар, крепящий гаджет к велосипеду.