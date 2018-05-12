Эксперты назвали основные плюсы Honor 10, необходимые другим телефонам

Honor 10 стал одним из самых привлекательных устройств в 2018 году. Это относится и к дизайну, и его характеристикам и функционалу. Эксперты выделили те особенности, которые хотели бы видеть во всех телефонах.

Первым специалисты отметили ультразвуковой сканер отпечатков, который расположен на передней панели устройства. Он способен реагировать на влажные пальцы, что делает его более полезным. Кроме того, специалисты уверены, что расположение на передней панели более выигрышно, чем на задней. Также им пришлось по вкусу то, что при фотографировании устройство определяет группы, если есть такая необходимость. Это позволяет делать качественные снимки большого количества людей, обеспечивая максимальное качество. Еще одним плюсом является стабилизация камеры при записи видео.

Интерфейс устройства заслужил похвал экспертов, которые отмечают, что работать с телефоном действительно просто и удобно. А благодаря сканеру отпечатков смартфон поддерживает навигацию жестами. Возможность упрощенного отображения интерфейса позволяет сохранить требуемый функционал, обеспечивая нужную производительность. Также им пришелся по вкусу режим Party Mode, благодаря которому музыку можно воспроизводить сразу с нескольких устройств.