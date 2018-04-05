Valimail Defend защитит электронную почту от хакеров

С внедрением защитника электронной почты Valimail Defend для взломщиков настанут черные времена. По словам главы Valimail Александра Гарсии-Тобара, этот функционал позволит оградить пользователей от поддельных входящих писем.

Полностью автоматизированная технология призвана защитить почту от взлома с помощью фальшивой входящей корреспонденции с похожих доменов с идентичным адресом из списка контактов владельца аккаунта. Valimail Defend способен препятствовать хакерам получить конфиденциальную информацию, ведь уровень защиты очень высок, уверяют разработчики.

Программа станет доступна для пользователей осенью. Эксперты уверены, что защитник почты должен иметь достаточный запас надежности, ведь разработчики хакерских программ тоже не стоят на месте в создании новых технологий взлома.