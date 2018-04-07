Компания Facebook назвала 65 тысяч россиян «предателями»

Новая технология, применяемая в соцсети Facebook, должна была работать над рекламой. Однако, функция стала причиной возможного международного скандала, сразу 65 тысяч юзеров-россиян получили пометку «склонны к измене».

Как сообщает издание The Guardian, новій рекламный инструмент компании Facebook назвал пользователей из России «предателями». К такому выводу СМИ пришли после того, как сразу 65 тысяч россиян были помечены весьма странной характеристикой. В Facebook этих пользователей назвали юзерами, «склонными к измене».

Механизм, назвавший россиян «предателями», не был полностью внедрен в работу компании. Его удалили из Facebook, но у юзеров осталась масса вопросов и претензий. Многих интересует, почему и по каким критериям механизм нашел «предателей».

По данным, новый механизм должен был через алгоритмы определять, какая реклама подойдет тому или иному пользователю. Специальная программа учитывала не только возраст и социальный статус юзеров, в свои расчеты она также брала и другие данные. Как пишут СМИ, из-за странной формулировки компания Facebook может снова оказаться в эпицентре скандала. Даже если механизм просто подобрал неподобающую характеристику, сам факт пометки россиян маркером «предатели» крайне возмутил юзеров из России.