В iOS-версию Gboard внедрили азбуку Морзе

Компания Google расширила перечень доступных способов ввода текста для своей сенсорной клавиатуры. Новые возможности разработчики презентовали на своей конференции Google I/O 2018.

При переключении на азбуку Морзе Gboard отображает две основные кнопки: точку и тире. Выучить этот метод шифрования позволит специальный сервис Morse Typing Trainer. По словам создателей, средний человек может овладеть "морзянкой" за час или около того. Кроме того, система машинного обучения со временем будет предугадывать желания пользователей и предлагать варианты слов.

Таня Финлейсон отметила, что новый способ ввода текста облегчит написание текста людям с ограниченными возможностями. Сама сотрудница Google больна ДЦП и не понаслышке знает об особых потребностях. К примеру Gboard поддерживает особые внешние контроллеры, которые смогут заменить привычную мышь. Пока азбуку Морзе тестируют на мобильных и десктопных версиях iOS. Со временем новую функцию получит Gboard и на других операционных системах.