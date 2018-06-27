Запущенный из США дрон успешно перелетел Атлантический океан

Управляемый средневысотный беспилотник MQ-9B SkyGuardian за сутки и 2 минуты преодолел 6,96 тысяч километров и приземлился в Великобритании. Об этом сообщила компания-разработчик General Atomics Aeronautical Systems.

Средневысотный дрон впервые в истории перелетел Атлантический океан под управлением человека, находящегося за пределами прямой видимости аппарата. Запущенный из центра Гранд-Форкс в Северной Дакоте, SkyGuardian успешно преодолел испытание и прибыл на европейский авиаконкурс RIAT 2018, который состоится 13-15 июля.

В настоящее время беспилотник находится на военной базе "Фэрфорд" Королевских ВВС. В настоящее время инженеры проверяют системы SkyGuardian и проверяют его техническую исправность. Напомним, создатели намерены сертифицировать свой дрон для общего воздушного пространства гражданской авиации. А в будущем он должен поступить на вооружение британской армии в качестве ударного беспилотника под названием Certifiable Predator B.