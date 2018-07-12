Приложение Burger King может записывать экран смартфона

Один из пользователей ресурса Pikabu уличил популярную сеть фаст-фуд ресторанов в шпионаже за клиентами. Свои наблюдения он выложил в посте.

Как заметил автор, приложение Burger King может вести съёмку экрана в любой момент и неограниченный период времени. Включая те моменты, когда владелец смартфона оформляет доставку блюд и вписывает в формы данные своего банковского счета. Вероятно, специальные алгоритмы также фиксируют нажатия пользователей и связывают их с определенной картинкой, узнавая о предпочтениях клиента и составляя более эффективную рекламу.

Исследователь предполагает, что приложение способно записывать видео с целью размещения на сервере разработчиков. Кроме того, доступ к сохраненной информации могут также получить представители платформы AppSee, с которой работают создатели приложения Burger King.