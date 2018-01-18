Каждый сам за себя: в Google Pay можно делить счет на пятерых

Новая функция платежного сервиса пока доступна только в США. О планах внедрения этого нововведения за рубежом пока не сообщается.

Ранее такая функция была доступна только в отдельном приложении, которое нужно было дополнительно скачивать на смартфон. Теперь она доступна и в основном. Суть заключается в том, что нововведение позволит пересылать денежные средства друзьям или запрашивать перевод.

Также человек, оплачивающий счет, может отправить уведомления своим друзьям о запросе заплатить свою долю за обед, чтобы разделить затраты на всех. Это возможно сделать, если нажать на транзакцию в приложении.

Кроме того, в обновленной версии появится функция хранения файлов. В качестве содержимого туда можно будет помещать билеты на концерт, бонусные карты, посадочные талоны и т.д.

Также пользователям будет предоставлена возможность управлять информацией о платежах на том устройстве, где им удобнее. Это может быть смартфон, персональный компьютер или иное устройство.

Не так давно социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис VK Pay для более удобной оплаты товаров и услуг. Пока платформой можно пользоваться без комиссии, как сообщают разработчики. Однако впоследствии данный вопрос могут пересмотреть.