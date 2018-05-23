Видео на YouTube можно смотреть анонимно

Пользователи приложения YouTube могут смотреть видеоролики анонимно. Если юзер решит перейти в этот режим, то история его просмотров не будет сохраняться, тем самым близкие люди, заходя в аккаунт пользователя, не узнают, что из запрещённого он смотрел.

Однако не спешите радоваться любители видеозаписей для взрослых и одиноких, видеоролики, имеющие возрастные ограничения в режиме инкогнито доступны не будут. Также не стоит надеяться на полную приватность, история просмотров будет видна системному администратору и Интернет-провайдеру. В режиме секретности будут доступны вкладки «Главная» и «В тренде». Уведомления и подписки естественно будут недоступны. Тестирование новых возможностей началось в мае, а с 10 июля обновление доступно всем пользователям.

На наш взгляд, пользы от режима инкогнито немного. Но если Вам понадобится конфиденциально что-то посмотреть на YouTube, то следует обновить приложение до последней версии через Google Play (если приложения на вашем устройстве не обновляются автоматически), зайти в настройки аккаунта YouTube и нажать на «Включить режим инкогнито». Ваша фотография сменится на значок шляпы и очков, а внизу экрана будет написано о смене режима.

Напоминаем, что платформа YouTube - сервис для загрузки и просмотра видеороликов, является не только средством развлечений, но и хорошей основой для заработка. Сейчас видеохостинг популярен среди пользователей более чем тридцати стран.