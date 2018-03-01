Пользователи Twitter рассказали, что лучше секса

Пользователи социальной сети Twitter рассказали, что может быть лучше секса. Вернее, за них этим поделились их гаджеты.

В социальной сети Twitter еще в 2017 году среди англоязычного населения популярность обрел некий флешмоб «Секс, конечно, хорошо, но». Тогда пользователи должны были окончить эту фразу благодаря функции гаджета «автозамена».

Теперь этот своеобразный тренд дошел и для населения стран СНГ. Люди доверяют своему гаджету сказать, что может быть лучше секса. Стоит отметить, что это не только новый тренд, но и веселье, потому что ответы заставят вас улыбнуться.

Из популярных окончаний «Секс, конечно, хорошо, но» можно выделить: «спасибо большое», «слава Советскому Союзу», «но ведь это не банкомат».

Напомним, что недавно в Twitter проходил еще один забавный флешмоб. Пользователи рассказывали о самых странных поступках, которые они делали в детстве. Например, у одного мужчины мать работала в компании, которая занимается шампунями. Ребенку он щипал глаза, хотя производители обещали другой эффект. Мальчик подошел к боссу матери и сказал, что он – врун.

Также интересной историей поделилась девушка, которая удивила свою мать. Она сказала, что больше ни за что не пойдет в синагогу. Причиной было то, что с ней обращались как с ребенком. Это очень обидело пятилетнюю девочку. Таких историй в социальной сети теперь достаточно, чтобы вспомнить свое детство.