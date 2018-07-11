Конгресс США заинтересовался делами Apple и Google касательно личных данных

Представители конгресса Соединенных Штатов Америки отправили письмо Apple и Google с запросом на данные об использовании информации пользователей.

Конгресс заинтересован iPhone от Apple и операционной системы Android, которую создала дочерняя компания Google. Правозащитников заинтересовал тот факт, что разработчики могут отслеживать своих пользователей. Причем это работает даже после того, как пользователь уже закрыл доступ к своим данным.

В письмах руководству компаний указано то, что зачастую пользователи полагают, что их невозможно отследить, если гаджет не подключен к интернету или же в нем нет sim-карты. Однако из вышеперечисленного выходит то, что даже после отключения от сети Интернет за пользователем возможно следить.

К тому же конгресс США заинтересовался тем, что многие приложения могут сканировать данные пользователя из гаджета даже без его ведома. Особенно правозащитников заинтересовали случаи с электронными письмами на Gmail, которые разработчики имеют возможность сканировать.

Напомним, что для того, чтобы себя обезопасить и сохранить в конфиденциальности ваши письма на почте, следует зайти в настройки и закрыть доступ к вашему аккаунту от разработчиков. Тогда сканировать ваши письма никто не имеет права.