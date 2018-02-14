«Не будет навязчивой рекламы в мобильных приложениях»: Росстандарт разработал новые правила, корректирующие работу приложений

Специалисты Федерального агентства по техническому регулированию создали новый стандарт для разработки и дальнейшей деятельности российских мобильных приложений. До этого российские IT-специалисты руководствовались правилами зарубежных компаний. Теперь, если программисты хотят, чтобы их приложения дошли до клиентов, им придётся соблюдать новый ГОСТ.

Стандарт включает в себя 87 пунктов. Приложение должно спрашивать разрешение на доступ к любой необходимой информации, при этом пользователю должно быть понятно для чего требуются определённые данные, и он мог отказаться от их использования. Личные данные клиента, разработчики обязаны хранить на защищённых серверах, которые находятся в пределах территории Российской Федерации. Также пользователю, в обязательном порядке, должна предоставляться информация об использовании его данных для отбора интересной клиенту рекламы. Что касается рекламы, она не должна часто всплывать и занимать большую часть экрана. Владельцы платных программ должны предоставлять возможность протестировать приложение бесплатно. Обновление должно происходить не реже одного раз в год.

Стандарт вступит в силу с начала октября текущего года, и будет носить статус «предварительного». Государственным стандарт станет через 3 года, с возможным внесением поправок или дополнений.