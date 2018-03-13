YouTube выделяет 25 миллионов для борьбы с новостями-фейками

YouTube выделяет около 25 миллионов долларов для того, чтобы бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Известно, что YouTube начнет свое сотрудничество с различными новостными агентствами. В качестве возможного стимула будут утверждены определенные гранды. Известно, что для этого сервис выделяет примерно 25 миллионов долларов.

К слову, выражение «фейковые новости» стало широко популярно благодаря президенту Дональду Трампу. Это стало главным выражением в английском языке в 2017 году. Так случилось после того, как «фейковыми новостями» президент США назвал слухи о возможном вмешательстве России в выборы американского президента.

Интересно, что зарубежные СМИ посчитали, насколько часто Дональд Трамп говорит фразу «фейковые новости». Этот подсчет производился на основании публичных высказываний президента и его постов в социальной сети. В итоге вышло, что словосочетание «фейковые новости» Дональд Трамп употреблял примерно 400 раз только за год своего президентства.