Не страшны влага и удары: в России представили собственный сверхпрочный ноутбук

Российские технологи представили новейший ноутбук в рамках выставки «Иннопром-2018».

Сообщается, что разработка оснащена максимальным уровнем защиты, благодаря которому девайс способен сохранять работоспособность при экстремальных температурных режимах – от минус двадцати до плюс пятидесяти пяти градусов Цельсия. Основу ноутбука составляет процессор отечественного производства «Эльбрус 1С+» с одноимённой операционной системой, однако по желанию есть возможность её сменить на другое программное обеспечение, в том числе начать пользоваться системой специального назначения Astra Linux.

Разработчики сообщают, что девайс предназначен не только для простых граждан, но и для представителей правоохранительных органов. Благодаря сверхпрочному алюминиевому сплаву, из которого изготовлен корпус, устройству не страшны влага, удары и вибрации.