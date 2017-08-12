Xiaomi был признан лучшим производителем бюджетных смартфонов в 2018 году

Смартфоны этой компании заняли 4 позиции в ТОП-5 дешёвых гаджетов.

Все смартфоны, представленный в нём, рассчитанные на бюджет не выше 200 долларов. Xiaomi порадовал высокой производительностью и добротным аккумулятором, если говорить в целом. Xiaomi Redmi S2, как участник рейтинга, признали достойным за качественную съёмку. Redmi 5 Plus порадовал дисплеем и очень мощным процессором, который точно порадует геймеров.

Xiaomi Redmi 5 отличился металлическим корпусом с парой пластиковых вставок, а также качеством экрана. Redmi Note 5 оказался в ТОП-5 2018 года за большой дисплей, хорошую производительность и неплохую камеру. Единственным смартфоном, который произвели не в Xiaomi, но который порадовал дешевизной, стал Nubia М2 от ZTE. Он поднялся на вершину данного рейтинга, став лучшим, хотя и не являлся самым дорогим из представленных – всего 160 долларов.