Google представила программу для конвертации VR-контента

Разработчики из корпорации Google представили программное обеспечение для владельцев техники VR.

Сообщается, что это сервис для конвертации материалов, разработанных создателями VR-контента, для пользователей, не имеющих оборудования, связанного с виртуальной реальностью. Известно, что записи, имеющиеся на VR-камере, могут быть переформатированы в различные видео-форматы, но разработка также сохраняет метаданные, которые имеются на устройствах для виртуальной реальности.

Главной целью сервиса является изменение исходного материала в формат, который может быть отредактирован в редакторах видеофайлов.

Ранее сообщалось, что в Google создали планшет с ультрамощным аккумулятором, благодаря которому гаджет сможет работать без подзарядки около суток. Также сообщается, что устройство будет работать на новой операционной системе Chrome OS, которая совмещает в себе лучшие свойства macOS и Linus и является оптимальной адаптацией под работу с интернетом.