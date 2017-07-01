Разработчики выпустили смартфон из прошлого Alcatel 1

Гаджет Alcatel 1, который не следует путать с другой бюджетной моделью Alcatel 1x, готов покорять витрины магазинов. Дешёвый смартфон со скудными характеристиками может стать отличной заменой «бабушкиному» кнопочному Nokia.

Внешне телефон действительно мысленно отправляет пользователя в прошлое, когда смартфоны только появлялись в магазинах. Все три предлагаемых разработчиками цвета обладают экранами с разрешением 480x960 пикселей с соотношением сторон 18:9. Alcatel 1 поддерживает LTE, Wi-Fi, Bluetooth и даже GPS. Но имея маленькие габариты, устройство весит целых 134 грамма.

Смартфон также может похвастаться двумя простенькими камерами на 2 и 5 МП и 8 ГБ хранилища с возможностью расширения картой до 32 ГБ. Хотя он почти не жизнеспособен, имея батарею ёмкостью 2000 мАч. Особенностью гаджета всё же называют чипсет. Как пишет VladTime, «сердце» смартфона – Mediatek MT 6739 с 4-ядерным процессором Cortex. Управляется эта «машина» оптимизированной под слабые характеристики Android Go.