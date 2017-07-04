Хакеры «вскрыли» iOS 12 джейлбрейком до релиза ОС

Корпорация Apple готовится представить миру свою обновлённую ОС с другими методами защиты. Предполагается, что официальная версия будет устойчива к взломам вроде джейлбрейка, однако не для группы хакеров Pangu.

VistaNews пишет, что «вскрытием» ещё не вышедшей ОС занимались два хакера. Для этого им не нужны были сведения об особых утилитах iOS 12. Для взлома умельцы воспользовались браузером Safari. Успешное завершение операции джейлбрейка позволило менять тему оформления, определять статус-бар, регулировать разрешение дисплея и даже устанавливать приложения вне App Store.

В то же время хакеры не обещают, что на официальную финальную версию iOS 12 можно будет воздействовать тем же способом, потому придётся ждать релиза. А пока хакеры предлагают расширять возможности сенсорных «яблочных» гаджетов на предыдущих версиях iOS, утилиты для которых есть в Сети.