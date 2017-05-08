Ноутбуки Microsoft будут выпускаться с процессором Snapdragon 1000

Слитая в интернет информация гласит, что процессор Intel Core i7 в новом ноутбуке от Microsoft заменят на более мощный Snapdragon 1000.

Недавно в сеть слили информацию о том, что Microsoft выпустит ноутбук с процессором Snapdragon 1000. По своей производительности он превосходит мобильные микросхемы Snapdragon 845. Судя по информации из заявления на патент, модель имеет кодовый номер «1000» и составит конкуренцию даже самым мощным процессорам от Intel. Сам процессор не намного больше мобильных чипсетов.

В компании пока не раскрывают название ноутбука и дату старта продаж. Эксперты уверены, что инновационный процессор будет установлен на девайс с Windows 10, а само устройство будет работать по принципу «2 в 1». Стоимость ноутбука-планшета будет не намного выше аналогичных продуктов конкурентов, а вот работать будет гораздо лучше.