Российские студенты создали сервис с юридической помощью в заключении договоров

Российские студенты-третьекурсники создали приложение, которое поможет избежать проблем в сделках купли-продажи.

В Российской ассоциации студентов по развитию науки и образования (РАСНО) рассказали о новой разработке третьекурсников Московского физико-технического института. Молодые люди создали особый сервис, позволяющий проверять юридические документы и находить скрытые негативные стороны. Эта программа обладает высокой перспективой развития, поскольку, по словам ее разработчиков, люди часто становятся жертвами обмана. Мошенники просто-напросто пользуются юридической неграмотностью и невнимательностью российских граждан.

Напомним, что по данным ВЦИОМа едва ли 10 процентов россиян хорошо знают Конституцию РФ, а почти 30 процентов – даже не догадываются о том, что в ней написано. В связи с этим спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что знание Основного закона в перспективе должно стать первостепенной задачей в рамках формирования правовой культуры общества.

Что касается нового сервиса, его база находится в руках высококлассных юристов, в обязанность которых входит обеспечение регулярными пополнениями документов. На данный момент он анализирует документы сферы купли-продажи транспортных средств.