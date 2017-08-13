Специалисты сравнили Apple Watch 4 с Gear S4 и сказали, чего ожидать от новинок

Старт смарт-часов для обеих компаний был трудным, однако Apple Watch Series 3 и Gear S3 оказались очень популярными. Поэтом выход четвертой серии ожидается очень напряженным – специалисты только догадываются о ходах, которые предпримут соперники, чтобы привлечь аудиторию.

В новинке от Apple ожидается обновление операционной системы watchOS 5, что позволит использовать приложения Auto-Workout Detection, Walkie-Talkie и Activity Competitions для более эффективных занятий спортом. Улучшенная батарея даст возможность работать дольше и отслеживать здоровье пользователя даже во сне. Также есть вероятность того, что изменится внешний вид часов – корпус будет тоньше, а экран – на 15% больше. Кроме того, изменятся физические кнопки часов на аналогичные клавише «Домой» на iPhone 8. Это сделает устройство более надежным и защищенным от влаги.

Samsung анонсировала большие изменения в Gear S4, так как смарт-часы компании существенно не обновлялись уже очень давно. Есть данные, что производители сертифицировали беспроводное зарядное устройство для смарт-часов и отказались от старой операционной системы. Вместо нее будет использована Wear OS от Google. Специалисты сравнили возможности устройств в отслеживании здоровья пользователя и сообщили, что Samsung придется вводить новые технологии, чтобы не отстать. Батарея в Gear S4 будет увеличена до 470 мАч, а также появятся дополнительные модели в разных цветах.