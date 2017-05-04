Apple втайне удалила товар из американского онлайн-магазина

До сих пор никто не замечал, что с онлайн-магазина компании куда-то исчез ремешок Modern Buckle к Apple Watch. Как уверяют пользователи, они не сильно расстроились.

Только недавно была обнаружена пропажа «с прилавка» фирменного Modern Buckle. Как оказалось, Apple сама удалила его с продаж в США, сделав это втайне в середине марта, так, что пользователи не заметили. Владельцы Apple Watch уверяют, что это небольшая потеря, так как аксессуар все равно никто не покупал. Во-первых, ремешок подходил только смарт-часам группы C-Note размером 38 мм. Во-вторых, пользователей не устраивала цена. Изначально в интернет-магазинах Modern Buckle можно было купить за 249 долларов, но потом цена упала до 149 долларов. Однако она все еще была слишком высокой для американских пользователей: «249 долларов за ремешок? Дорогой Apple, ты пьян!».

Напомним, что Modern Buckle доступен в четырех цветах: черный, коричневый, синий и розовый. Заказать товар все еще можно на Amazon или аналогичных сайтов. Как уверяют пользователи, там можно найти любые ремешки, при этом их цена не будет «заоблачной».