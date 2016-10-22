$210 тысяч за первый компьютер Apple

Первый компьютер Apple был продан на аукционе за $210 тысяч. Компьютер создал изобретатель Stephen Wozniak. На данный момент в мире насчитывается 76 экземпляров. Состояние компьютера оценивается на 7 баллов из 10, из-за того, что некоторые детали пришлось заменить.

Компьютер имеет скорее историческую ценность, чем технологическую, поскольку технологии шагнули очень далеко, с момента создания данной модели. На данный момент продукты корпорация Apple славятся надежностью и колоссально востребованы. По некоторым данным в 2017 году их прибыль составила $850 млрд.