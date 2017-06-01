ZTE не может починить сломанный писсуар из-за американских санкций

Курьёзная ситуация случилась по причине неисправного писсуара в одном из офисов. Для его починки требуются компоненты от фирмы American Standard, которая не может поставлять свою продукцию из-за американских санкций.

Министерство торговли США в апреле запретило экспорт для компании ZTE, что серьёзно усложнило работу китайского производителя смартфонов, вплоть до обслуживания офисов. Согласно Southern China Morning Post, у компании возникли трудность с починкой сломанного писсуара в одном из офисов в Шэньчжэне, потому что фирма-производитель American Standard из Нью-Джерси, США.

«В настоящее время наша компания подвергается запрету на экспорт по приказу правительства США. Поскольку этот прибор произведён фирмой American Standard, мы не можем закупать комплектующие части для ремонта из-за запрета на экспорт», - гласит объявление над сломанным писсуаром. «Когда снимут экспортный запрет, мы обещаем заказать детали, установить их и возобновить работу сразу. Мы сожалеем о любых неудобствах, которые это могло вызвать», - написали представители компании.

Неясно, является ситуация правдивой или это очередные попытки ZTE надавить на США, чтобы снять запрет. Ранее в этом месяце Министерство торговли согласилось на сделку, которая позволит ZTE снова приобрести американские компоненты и аксессуары после того, как президент Трамп пообещал работать с китайским президентом Си Цзиньпином. Однако Сенат проголосовал за восстановление запрета, сославшись на риски для безопасности.