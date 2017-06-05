Apple бесплатно заменит неисправные клавиатуры в MacBook

Расширенная сервисная программа по обслуживанию техники от Apple позволит пользователям бесплатно заменить «залипающую» клавиатуру.

Владельцы MacBook и MacBook Pro могут заменить неисправную клавиатуру типа «бабочка», если ноутбук был куплен не более 4 лет назад. «Залипание» клавиш и нестабильная реакция на нажатия свидетельствует о браке на производстве. Эксперты предостерегают, что самостоятельная починка устройства может вывести его из строя.

При наличии производственного брака специалисты сервисного сервиса или официального магазина Apple Store выполнят полную бесплатную или частичную замену клавиш. На такой шаг Apple были вынуждена пойти из-за нескольких коллективных исков, связанных с проблемами с клавиатурой в ноутбуках. Также компанию оштрафовал австралийский суд на несколько миллионов долларов за отказ ремонтировать технику, у которой были проблемы в работе после обновлений операционной системы.