В поисковике Bing от Microsoft появилась функция визуального поиска

Систему для визуального поиска назвали Visual Search, она сможет искать объекты по фотографиям. По словам разработчиков, функция будет постоянно обновляться, от чего сервис Bing от Microsoft сможет работать еще эффективнее.

Как сообщается, поисковая система Bing получила новую функцию. Теперь она сможет искать объекты и выполнять поисковые запросы посредством анализа фотография. В основе визуального поиска разработчики использовали машинное обучение и технологию искусственного интеллекта.

Специальный алгоритм собирает знания и использует их при определении предметов, запечатленных на снимках. Пользователи пока что не оценили новую функцию, отметив ее малым количеством положительных отзывов. Юзеров просили оценить работу поисковика, однако они не заметили сильных изменений.

Разработчики сообщили, что высокое качество и большую эффективность тестировщики смогут увидеть после того, как над функцией проведут дополнительные работы. Специалисты намерены более глубже изучить работу алгоритма, чтобы понять, под какие запросы нужно подстроить систему. Согласно планам разработчиков, поисковик Bing от Microsoft сможет «считывать» информацию с фотографии и показывать пользователю список вещей, изображенных на снимке. Помимо этого, сервис сможет показывать магазины, где такие товары продаются.