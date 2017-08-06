Facebook по ошибке отправила важные отчёты «кому-то не тому»

Конфиденциальность информации в социальной сети Facebook всё больше и больше оказывается под угрозой. После неудачного опыта сотрудничества с другими компаниями Facebook уже самостоятельно отправляет важные данные сторонним людям.

В этот раз «в опасности» оказались разработчики 3% от всех приложений, использующих Facebook Analytics. Согласно правилам пользования, в конце каждой неделе Facebook отправляет разработчикам отчёт, включающий информацию об охвате просмотров, среднем показателе пользователей и новых участниках. Также в неё входят важные бизнес-данные.

В круг людей, имеющих доступ к этим отчётам, входят разработчики, админы и аналитики. Однако существует ещё одна категория пользователей, «тестеры», которым не следует видеть предоставляемые цифры, поскольку эти люди не относятся к персоналу компании и могут использовать информацию во вред разработчикам. И именно им Facebook отправила отчёты. Чтобы устранить ошибку компании потребовалось более двух дней, за что она уже извинилась. Также в Facebook отметили, что личные данные пользователей никак не пострадали. Разработчики продолжают выражать недовольство.